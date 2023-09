Für den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner war der CDU-Parteitag in Neukölln ein Heimspiel: Erstmals seit 22 Jahren ist der Regierende wieder von der CDU. Für seine neue Generalsekretärin lief es in Neukölln nicht ganz so gut.

Berlin - Viereinhalb Monate nach der Regierungsübernahme setzt die Berliner CDU weiter auf ihren Landesvorsitzenden Kai Wegner. Die Bundestagsabgeordnete Ottilie Klein ist die neue Generalsekretärin an seiner Seite.

Bei der Wahl des CDU-Vorsitzenden stimmten am Samstag bei einem Parteitag in Neukölln 249 Delegierte für Wegner, der seit April Regierender Bürgermeister in einem schwarz-roten Senat ist. Es gab 10 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von 94,7 Prozent, die damit höher lag als bei seiner letzten Wahl vor gut zwei Jahren (87,9 Prozent). Der 50-Jährige hatte keinen Gegenkandidaten.

Wegner ist seit Mai 2019 CDU-Chef in Berlin. Bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl im Februar dieses Jahres führte er die CDU nach langen Jahren in der Opposition wieder an die Macht: Sie gewann die Wahl und regiert seit April gemeinsam mit der SPD. Mit Wegner stellt die Partei erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten wieder einen Regierenden Bürgermeister in Berlin.

Kleins Wahlergebnis war nicht so gut wie das Wegners, der sie als neue Generalsekretärin vorgeschlagen hatte. Für die 39-Jährige stimmten 196 Delegierte bei 61 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen. Das entspricht einer Zustimmung von 72,6 Prozent. Klein löst Stefan Evers ab, der seit 2016 als CDU-Generalsekretär amtierte und nun Finanzsenator ist. Gegenkandidaten sah die CDU-Satzung nicht vor.

Klein gilt in der Berliner CDU als großes politisches Talent. Sie stammt aus Baden-Württemberg, ihre Eltern wanderten in den 80er Jahren als Russlanddeutsche aus der damaligen Sowjetunion aus. Klein trat 2016 in die CDU ein und ist seit 2017 im Vorstand des Berliner Kreisverbandes Mitte. 2019 rückte sie in das Präsidium der Landes-CDU auf. Hier fungierte sie bislang als Mitgliederbeauftragte. Im September 2021 wurde sie in den Bundestag gewählt und kümmert sich hier vor allem um Sozialpolitik.

In seiner mehr als einstündigen, von den Delegierten mit viel Beifall bedachten Rede machte Wegner deutlich, dass die CDU konsequent einen Politikwechsel in der Stadt vorantreiben wolle. „Die Berlinerinnen und Berliner haben den Wechsel gewählt, und ich kann nur sagen: Diesen Wechsel machen wir jetzt auch“, sagte er.

Der CDU sei es gelungen, Aufbruchstimmung in die Stadt zu tragen. „Es gibt einen politischen Richtungswechsel in Berlin“, führte er aus. „Weg von Ideologie hin zu Pragmatismus, weg von Klientelpolitik hin zum Blick auf alle, weg von Spaltung, nicht Innenstadt oder Außenbezirke, nicht entweder oder, mehr sowohl als auch.“ Das sei das Motto der CDU in Regierungsverantwortung.

Als ein Beispiel nannte Wegner die Mobilitätspolitik, bei der die Stadt dank der Grünen, die hier jahrelang Verantwortung trugen, gespalten sei. Die Grünen hätten nicht viel mehr geschafft, als die Friedrichstraße zum „Sperrmüllabwurfplatz“ zu machen, meinte er.

Er spielte darauf an, dass ein Abschnitt der Straße längere Zeit für den motorisierten Verkehr gesperrt war, um sie zur „Flaniermeile“ umzubauen. CDU-Verkehrssenatorin Manja Schreiner hob die Sperrung als eine ihre ersten Amtshandlungen wieder auf.

„Wir glauben schon daran, dass die Menschen selber entscheiden können, wie sie sich in der Stadt bewegen wollen“, so Wegner. „Und wenn die Menschen weiterhin mit dem Auto unterwegs sein wollen, und viele müssen das, dann sollen sie das auch tun.“ Die CDU stehe für eine Mobilitätspolitik für Fußgänger, Rad- und Autofahrer oder Nutzer des ÖPNV gleichermaßen. Er stehe für ein Berlin, „wo Fahrradwege gebaut werden, die tatsächlich auch Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer im Blick haben und nicht nur Autofahrer terrorisieren“, so Wegner.

Einen Kurswechsel gebe es auch in der Bildungspolitik, bei Digitalisierung oder Verwaltungsmodernisierung, so Wegner. Polizei und Feuerwehr würden besser ausgestattet. Und: „Wir werden der Polizei, der Feuerwehr, Ordnungsämtern den Rückhalt geben, den sie verdienen. Wer uns beschützt, den beschützen wir.“

Wegner weiter: „Ich will, dass Berlin an jeder Stelle sicher ist, auch am Görlitzer Park.“ Neben der Inneren Sicherheit sehe er bei der sozialen Sicherheit eine Schwerpunktfrage. Denn in dieser von Krisen geprägten Zeit hätten vielen Menschen Sorgen und Ängste oder benötigten Hilfe. Hier müsse die CDU-Politik den Menschen Sicherheit geben. Vor diesem Hintergrund sei Klein als neue Generalsekretärin genau die richtige: „Ihr sozialpolitisches Profil passt genau zu dieser Berlin-Partei, so wie ich sie mir vorstelle.“