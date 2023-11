Berliner CDU zieht mit Bentele in den Europawahlkampf

Berlin - Die EU-Parlamentarierin Hildegard Bentele führt die Berliner CDU erneut in den Europawahlkampf. Bei einer Landesvertreterversammlung am Samstag in Berlin-Mitte wurde die 47-Jährige zur Spitzenkandidatin gewählt. Sie erhielt 180 Ja-Stimmen bei 40 Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen.

Bentele ist bereits seit 2019 Mitglied des Europaparlaments. Sie ist dort unter anderem Mitglied im Ausschuss für Umwelt und öffentliche Gesundheit und im Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie sowie entwicklungspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Gruppe.

Die Politologin hat davor als Referentin im Auswärtigen Amt, als Diplomatin und als außenpolitische Beraterin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gearbeitet. Von 2011 bis 2019 war sie Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus.

Bei der Landesvertreterversammlung vor der Europawahl 2019 sorgte Bentele für eine Überraschung: Sie hatte erst kurz vor deren Beginn ihre Kandidatur für den Spitzenplatz angekündigt - der Landesvorstand hatte einen Bezirkspolitiker im Auge. Doch Bentele setzte sich durch. Diesmal hatte der Landesvorstand sie einstimmig nominiert.

Wegner spricht sich für EU-Mitgliedschaft der Ukraine aus

„Wir brauchen ein starkes Europa“, sagte Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner. „Was wir nicht brauchen in Europa, ist ein Rechtsruck“, sagte er mit Blick auf die Wahlen im Juni - und auch keine Wagenknecht-Partei, die links blinke und rechts abbiege.

Wegner sagte mit Bezug auf den Krieg in der Ukraine, an den Grenzen Europas seien Frieden und die Einhaltung der Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit mehr. „Wir stehen, egal, wie lange es dauert, egal, welche Opfer verlangt werden, an der Seite der Ukraine.“ Und selbstverständlich gehöre die Ukraine in die Europäische Union.

Wegner sagt Polizei Rückendeckung zu

Wegner sicherte der Berliner Polizei bei den aktuellen Einsätzen vor dem Hintergrund des Krieges zwischen Israel und der Hamas seine volle Rückendeckung zu. „Ich bin der Berliner Polizei unendlich dankbar“, sagte er. Er finde es schlimm, dass Synagogen, jüdische Einrichtungen und jüdisches Leben geschützt werden müssten. „Aber es ist notwendig“, so der CDU-Landeschef.

Er wisse, wie hart die Arbeit der Polizei sei, gerade jetzt, so der CDU-Vorsitzende mit Blick auf zahlreiche Demonstrationen und Auseinandersetzungen während der vergangenen Wochen. „Ihr habt meine hundertprozentige Rückendeckung für euren Einsatz.“

Mit Blick auf den Krieg im Gaza-Streifen sagte er, Israel habe nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, sich und seine Bürgerinnen und Bürger zu verteidigen. „Wir stehen an der Seite Israels.“

Wegner sprach auch die aktuelle Diskussion zur Migration an. Die Kapazitätsgrenzen seien erreicht. „Wir wissen oftmals gar nicht, wie wir das schaffen, alle unterzubringen“, warnte Wegner. „Wir haben es denen zu schwer gemacht, in unser Land zu kommen, die wir brauchen“, so der CDU-Politiker mit Blick auf den Fachkräftemangel. Und man habe es Schleppern und Schleusern zu leicht gemacht. „Wir müssen ihnen endlich das Handwerk legen.“

Die Wahl zum Europäischen Parlament findet in den 27 EU-Staaten vom 6. bis 9. Juni 2024 statt. In Deutschland sind die Wahllokale am Sonntag (9. Juni) geöffnet.