Eine Fahrradfahrerin fährt am Columbiabad vorbei. Das Bad bleibt an diesem Wochenende noch geschlossen.

Berlin - Das Berliner Columbiabad bleibt an diesem Wochenende noch geschlossen. An diesem Montag solle das Freibad im Stadtbezirk Neukölln dann aber wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein, teilten die Berliner Bäder-Betriebe am Freitag mit. Wegen einer Auseinandersetzung war es am vergangenen Sonntag zum wiederholten Mal frühzeitig geschlossen und geräumt worden. Seither ist das Bad in dem bevölkerungsreichen Bezirk wegen hohen Krankenstandes geschlossen. Wäre es nach dem Willen von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) gegangen, hätte das Bad bereits zum Wochenende geöffnet.