Zum dritten Mal in Serie Bronze. Bei den Paralympics peilen der sehbehinderte Radrennfahrer Ulbricht mit dem ehemaligen Bahnprofi Förstemann höhere Podestplätze an.

Rio de Janeiro/Berlin - Der frühere Bahnradprofi Robert Förstemann hat zusammen mit seinem sehbehinderten Tandem-Partner Thomas Ulbricht bei den Paracycling-Weltmeisterschaften am Freitag in Rio de Janeiro die Bronze-Medaille im 1000-Meter-Zeitfahren gewonnen. Das Duo aus Berlin musste sich auf der Olympia-Bahn von 2016 in 1:01,752 Minuten klar den Briten Neil Fachie und Matthew Rotterham (1:00,343) geschlagen geben, die zum vierten Mal in Serie siegten. Silber ging an die Briten Steffan Lloyd/James Ball (1:00,448).

Förstemann/Ulbricht belegten nach 2022 und 2023 zum dritten Mal hintereinander den dritten Rang. Großes Ziel 2024 sind die Paralympics in Paris. „Dort wird abgerechnet. Rio ist nur eine Durchgangsstation“, sagte Förstemann. Der 38-Jährige gewann 2012 bei den Olympischen Spielen in London bereits Bronze im Teamsprint und wurde 2010 Weltmeister in dieser Disziplin. Seit 2019 startet Förstemann als Tandem-Pilot. Am Sonntag startet das Duo in Rio noch im nicht-paralympischen Sprint-Wettbewerb. Hier gewannen beide 2022 und 2023 jeweils Silber.