Berlin - Die Berliner Fashion Week geht heute in ihre nächste Runde. Mehrere Designerinnen und Designer zeigen in den kommenden Tagen wieder ihre Entwürfe. Auf der Gästeliste für die Laufstegshow von Marc Cain stehen unter anderem die Moderatorin Michelle Hunziker und das brasilianische Model Alessandra Ambrosio.

Die erste Show am Freitag ist um 14.00 Uhr geplant - Designer Kilian Kerner will dann seine neue Kollektion „Shitstorm“ präsentieren. Auch Modeschöpferinnen wie Anja Gockel und neue Talente zeigen während der Fashion Week bis zum Montag ihr Können. Sie findet zweimal pro Jahr in Berlin statt.

Insgesamt sind rund 30 Shows bis Montag in verschiedenen Ecken der Hauptstadt geplant - darunter an Orten wie der Uber Eats Music Hall, dem Entsorgungsunternehmen Berlin Recycling, der Halle am Berghain und der Berliner Philharmonie.

Berliner Salon wird zehn Jahre alt

Daneben stehen auch Gesprächsformate, Workshops und Ausstellungen im Kalender. So werden etwa ikonische Drucke der ehemaligen Chefredakteurin der deutschen „Vogue“-Ausgabe, Angelica Blechschmidt (1941-2018), gezeigt.

Der Berliner Salon feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Dort präsentieren mehr als 50 nationale und internationale Designer in einer Gruppenausstellung ihre Mode - dieses Mal in der Gemäldegalerie am Kulturforum. Ein Rundgang ist laut Ankündigung fast zwei Kilometer lang und bietet Platz für zehn Jahre Berliner Modegeschichte.