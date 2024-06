Berlin - In Berlin startet am Montag die Fashion Week. Mehrere Designerinnen und Designer zeigen in den kommenden Tagen ihre Entwürfe. Auf der Gästeliste stehen unter anderem die US-Schauspielerin Kelly Rutherford („Gossip Girl“) und ihre britische Kollegin Jessica Madsen („Bridgerton“). Sie werden am Dienstagabend zu der Laufstegshow von Marc Cain in Potsdam erwartet. Neben etablierten Designern wie Kilian Kerner oder Anja Gockel zeigen auch neue Talente ihr Können. Die Modewoche in Berlin findet zweimal jährlich statt.