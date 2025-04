Berlin - Sonnenschein und Temperaturen um die 20 Grad haben am Ostersonntag zahlreiche Menschen in Berlin nach draußen gelockt. Parks und Cafés waren voll. Auf dem Drachenberg im Berliner Grunewald spielten Menschen Frisbee, ließen Drachen steigen oder trafen sich zum Picknick.

Auch die Biergärten waren am Sonntag ein beliebtes Ausflugsziel. „Wir sind geöffnet!!!“, hieß es auf der Website des Golgatha Biergartens am Kreuzberg.

Bei den mobilen Eisdielen der Eismanufaktur „Gimme Gelato“ sowie in der Filiale in Charlottenburg ließen sich Spaziergänger Eissorten wie Zimtschnecke, Limette-Basilikum und Käsekuchen schmecken. „Die Leute sind nach zwei Tagen, an denen schlechtes Wetter war, heiß darauf, die Sonne zu genießen“, sagte Gründer Ralf Sander der Deutschen Presse-Agentur. An den mobilen Eisdielen im Mauerpark und im Zoo habe es Schlangen gegeben.

Am Ostermontag kann es in Berlin und Brandenburg gelegentlich kurze Schauer geben, vielerorts bleibt es aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Es werden Temperaturen zwischen 19 und 21 Grad erwartet.