Kostenlos quer durch Deutschland? Was die Grünen mit ihrem „Klimaticket“ wollen - und für wen es gelten soll.

Berlin - Die Grünen wollen Berliner Schülern, Jugendlichen im Freiwilligendienst und Menschen mit weniger Geld mehr Mobilität ermöglichen. Sie fordern dazu in ihrem Programm für die Wahl zum Abgeordnetenhaus ein neues „Klimaticket“, das wie das Deutschland-Ticket bundesweit gelten soll.

Das Schülerticket, das nach früheren Angaben etwa 400.000 Schülerinnen und Schüler nutzen, soll demnach aufgewertet werden und kostenlos bleiben. Neu wäre ein ebenfalls kostenloser Monatsfahrschein für junge Leute, die sich im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) zum Beispiel im Sozialbereich engagieren.

Als dritte Säule des „Klimatickets“ wollen die Grünen das Sozialticket aufwerten und auf monatlich 9 Euro verbilligen. Momentan kostet das sogenannte Berlin-Ticket S für Menschen, die Sozialleistungen beziehen, 27,50 Euro pro Monat.

„Unser Ziel ist, mit Klimaschutzmaßnahmen gerade auch diejenigen zu entlasten, die von der Klimakrise härter getroffen werden.“, sagte der Grünen-Co-Landesvorsitzende Philmon Ghirmai. Die Pläne fanden Eingang in den Entwurf für das Grünen-Programm zur Berlin-Wahl am 20. September. Dieses soll auf einem Parteitag an diesem Sonntag beschlossen werden.