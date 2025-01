Abbas Khider floh 1996 aus dem Irak. Seit 2000 lebt er in Deutschland und schrieb Werke wie „Der falsche Inder“ oder „Der Erinnerungsfälscher“. Dafür gewann er nun den Berliner Literaturpreis.

Berliner Literaturpreis geht an Schriftsteller Abbas Khider

Berlin - Der Berliner Literaturpreis geht an den aus dem Irak stammenden Autor Abbas Khider („Ohrfeige“, „Die Orangen des Präsidenten“). Er nahm den Preis am Mittwochabend von Berlins Regierendem Bürgermeister Kai Wegner (CDU) im Roten Rathaus entgegen. „Abbas Khider zeigt uns Deutschland aus der Perspektive eines Autors, der zur Weltläufigkeit gezwungen wurde“, teilte die Jury zur Begründung mit.

„Flucht, Asyl und die Mühen des Ankommens in einer neuen Heimat zählen seit seinem Debüt "Der falsche Inder" (2008) zu den Leitthemen seiner Romane“, heißt es weiter. Unsentimental und frei von Zynismus führten Khiders Bücher auch das Aufwachsen in undemokratischen, von staatlicher Willkür bestimmten Gesellschaften vor Augen.

Khider: Literaturpreis ist für mich Rückhalt

Khider teilte mit, er habe sich in Zeiten der Erschöpfung und der empfundenen Sinnlosigkeit mehr und mehr in sich zurückgezogen. „Nicht aus Angst vor Faschisten oder Enttäuschung über Demokraten, sondern um nachzudenken und mich zu sortieren. Der Berliner Literaturpreis ist für mich ein Rückhalt; er spendet Zuversicht in einer Welt voller Extreme.“

Wegner, der auch Stiftungsratsvorsitzender der verleihenden Stiftung Preußische Seehandlung ist, würdigte Khiders Biografie. „Haft, Folter und Exil haben sein Leben geprägt“, teilte er mit. „Abbas Khider kam nach seiner Flucht aus dem Irak und dem Aufenthalt in verschiedenen Ländern im Jahr 2000 nach Deutschland. Schon wenige Jahre später erschienen seine ersten, inzwischen vielfach preisgekrönten Werke.“

Der Autor wurde nach Angaben der Stiftung im Jahr 1976 in Bagdad geboren. Wegen seiner politischen Aktivitäten wurde er mit 19 Jahren verhaftet und floh nach seiner Entlassung 1996 aus dem Irak. Khider studierte Literatur und Philosophie in München und in Potsdam.

Die Stiftung Preußische Seehandlung verleiht den Berliner Literaturpreis seit 1989. Er ist mit insgesamt 30.000 Euro dotiert und wird öffentlich vom Regierenden Bürgermeister im Roten Rathaus verliehen.