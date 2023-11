Berlin - Eine Mahnwache vor der russischen Botschaft in Berlin-Mitte hat am Mittwoch an Tausende ukrainische Kinder erinnert, die im russischen Angriffskrieg getötet, verletzt oder verschleppt wurden. Russland habe allein etwa 19.500 Jungen und Mädchen aus der Ukraine entführt, sagte der CDU-Politiker Roderich Kiesewetter. Es seien die Kleinsten, die am meisten unter dem Krieg litten.

„Es ist beschämend und es ist ein Zeichen von Schwäche, dass wir hier in Deutschland nicht alles tun, um das Leiden zu stoppen“, sagte Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. „Ich frage den Bundeskanzler: Warum? Warum liefern wir nicht endlich Taurus? Warum liefern wir nicht mehr Panzer, Artillerie und Drohnen?“

Kiesewetter forderte neben weiteren Waffenlieferungen auch „unkonventionelle Methoden“ zur Rückholung der nach Russland verschleppten ukrainischen Kinder. Dazu zählte der CDU-Politiker „eigene nachrichtendienstliche Mittel“ zur Durchforstung des Internets, um nach Hinweisen auf die Kinder zu forschen.

An der ganztägigen Berliner Mahnwache zum „Ersten Globalen Gedenktag für die ukrainischen Kinder“ Unter den Linden nahmen gegen Mittag etwa zwei Dutzend Menschen teil.