Berlin - Nach einem Kajakausflug auf der Dahme in Berlin wird der Geschäftsführer der Berliner Immobilien-Management Gesellschaft BIM vermisst. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte am Donnerstag, dass das Kajak von Sven Lemiss gefunden worden sei. „Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und wir sind den Rettungskräften für ihren Einsatz sehr dankbar“, teilte die BIM-Sprecherin mit. Zuvor hatte die „Berliner Morgenpost“ berichtet.

Eine großangelegte Suche von Polizei und Feuerwehr auf dem Nebenfluss der Spree südöstlich von Berlin blieb bislang erfolglos, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Der 57-Jährige wurde laut Polizei zuletzt am Dienstagabend auf einer Steganlage an der Regattastraße in Grünau gesehen als er in seinem Kajak ablegte. Später wurde sein leeres Boot gefunden. Wasserschutzpolizei und Feuerwehr suchten mit Booten nach dem Mann. Ein Polizei-Hubschrauber überflog das Gewässer. Laut „B.Z.“ waren auch Feuerwehrtaucher an der Suche beteiligt. Ohne Erfolg.

Der Ingenieur Lemiss ist nach Unternehmensangaben seit 2006 bei der BIM. Das Unternehmen verwaltet Berlins landeseigene Liegenschaften. Seine Aufgaben und Termine habe Geschäftsführerin Birgit Möhring vorläufig übernommen, erklärte die BIM-Sprecherin.