Berliner Polizei durchsucht Hilfsverein in Köln

Berlin - Der Sitz einer Hilfsorganisation in Köln und eine Zweigstelle in Berlin sind von der Berliner Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft durchsucht worden. Bei den Ermittlungen geht es um den Verdacht der Untreue und Unterschlagung, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Beschuldigt sind ein 62-jähriger und ein 44-jähriger Mann. Sie sollen von 2019 bis 2022 als Verantwortliche des in Köln-Ehrenfeld ansässigen Vereins unberechtigt Spendengelder aus der Vereinskasse genommen haben. Der Schaden soll mindestens 140.000 Euro betragen. Die Polizei beschlagnahmte Datenträger und darauf enthaltene Spendenquittungen.