Schon vor der Silvesternacht wird in Berlin kräftig geböllert. Dabei ist Feuerwerk nicht in allen Teilen der Stadt erlaubt. Die Polizei richtet daher Verbotszonen ein.

Berlin - Die Berliner Polizei hat am frühen Silvesterabend ihre angekündigten Verbotszonen für Böller und anderes Feuerwerk eingerichtet. Im Steinmetzkiez in Berlin-Schöneberg wurden Absperrgitter aufgestellt. Die Polizei ist mit Mannschaftswagen und Einsatzkräften vor Ort und kontrolliert.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde in vielen Stadtteilen Berlins bereits kräftig auf den Straßen geböllert. Wie im Vorjahr werden neben dem Steinmetzkiez auch am Alexanderplatz und in Teilen der Sonnenallee nebst Nebenstraßen in Neukölln erneut Böllerverbotszonen eingerichtet.

Böller und Raketen dürfen hier nicht gezündet werden, erlaubt sind allenfalls Material wie Knallerbsen oder Wunderkerzen. Gleiches gilt für den Bereich der kommerziellen Silvesterparty am Brandenburger Tor.