Berliner Polizei stellt 13-Jährigen mit Waffen im Rucksack

Berlin - Die Berliner Polizei hat einen 13 Jahre alten Jungen mit mehreren Waffen im Rucksack erwischt. Zuvor soll der Junge einen 12-Jährigen auf einem Spielplatz in Friedrichsfelde mit einem Butterflymesser bedroht haben, weil dieser sich weigerte, mit ihm Basketball zu spielen, wie die Polizei am Donnerstag via Twitter berichtete. Dort war ein Bild zu sehen, das neben dem Butterflymesser ein Klappmesser und einen Teleskopschlagstock zeigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei übergab den 13-Jährigen seiner Mutter, wie eine Sprecherin sagte. Demnach wurde eine Anzeige wegen Bedrohung mit einem Messer und des Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Da der Junge aber unter 14 Jahren ist, ist er noch nicht strafmündig.