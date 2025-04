Das berühmte Theaterfestival in Avignon startet im Juli. Mit dabei ist auch eine Inszenierung des künstlerischen Leiters der Schaubühne. Für Thomas Ostermeier ist das nicht das erste Mal.

Berliner Schaubühne mit Ostermeier-Inszenierung in Avignon

Die Berliner Schaubühne ist in Avignon dabei. (Archivbild)

Berlin - Die Berliner Schaubühne ist dieses Jahr mit einer Produktion bei dem bekannten Theaterfestival in Avignon vertreten. Der künstlerische Leiter der Schaubühne, Thomas Ostermeier, inszeniert dort „Die Wildente“ von Henrik Ibsen. Gezeigt wird das Stück im Juli als Weltpremiere.

Es spielen unter anderem Marie Burchard, Stephanie Eidt und Marcel Kohler, wie die Schaubühne nun mitteilte. Die Inszenierung, in einer neuen Fassung von Maja Zade und Ostermeier, sei Teil des Eröffnungsreigens des diesjährigen Festivals in Frankreich.

Ostermeier war bereits mehrmals in Avignon mit Inszenierungen vertreten, unter anderem 2012 mit „Ein Volksfeind“ von Ibsen. Mit „Die Wildente“ führe er seine Auseinandersetzung mit den Stücken des norwegischen Dramatikers fort, teilte die Schaubühne weiter mit. Die Deutschlandpremiere ist am 12. September geplant. Das Theaterfestival in Avignon läuft vom 5. bis zum 26. Juli.