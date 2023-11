Berlin - Der Berliner Senat berät heute (10 Uhr) unter anderem über das Thema Olympische Spiele. Geplant ist, dass er ein sogenanntes Memorandum of Understanding für eine nationale Bewerbung unterzeichnet, an der Berlin sich beteiligen will. CDU und SPD hatten im Koalitionsvertrag bekräftigt, dass Berlin als ein Austragungsort im Rahmen einer möglichen nationalen Bewerbung um die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen in Deutschland zur Verfügung stehe.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sagte bereits im September, es gebe die einmalige Chance, mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) eine nationale Bewerbung zu starten, bei der Berlin als Hauptstadt und Sportmetropole neben anderen Städten eine überragende Rolle spielen werde. „Die sportliche Infrastruktur in Berlin ist sehr gut, 70 Prozent von Olympischen Spielen könnten schon jetzt stattfinden. Berlin würde auch sehr davon profitieren - beim Ausbau der Infrastruktur oder beim Wohnungsbau.“

Denkbar für Berlin wären die Sommerspiele 2036 oder 2040. An 2036 - genau 100 Jahre, nachdem die Nazis die Wettkämpfe für ihre Zwecke instrumentalisierten - gibt es allerdings deutliche Kritik. Unter anderem die sportpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Klara Schedlich, warnte, die Spiele dann auszutragen, wäre risikoreich. „Alle verbinden 1936 mit Propaganda, mit Rassismus, mit dem Dritten Reich.“