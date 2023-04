Ein Lego-Giraffe steht in der futuristischen Glasarchitektur des Centers am Potsdamer Platz.

Berlin - Das Berliner Sony-Center in Berlin Mitte heißt ab sofort „Das Center am Potsdamer Platz“. Eine Kooperation über die Namensrechte zwischen den Eigentümern und Sony sei Ende März ausgelaufen, teilten die Eigentümer, die kanadische Oxford Properties Group und der norwegische Staatsfonds, am Montag mit. Der Name gelte allerdings nur vorübergehend bis zur geplanten Wiedereröffnung des Centers im Sommer 2024. Bis dahin soll den Angaben zufolge ein neuer Name entwickelt werden, in dem sich die neue Ausrichtung des Gebäudekomplexes spiegeln soll.

Das Center am Potsdamer Platz wird derzeit für 200 Millionen Euro neu hergerichtet. Es besteht aus acht Bürohäusern mit 112.000 Quadratmetern Mietfläche. Sie wurden vom japanischen Elektronikkonzern Sony auf dem früheren Todesstreifen der Berliner Mauer errichtet und im Jahr 2000 eröffnet. Alle Bürogebäude, ein Kino, Läden und Restaurants sollen aufpoliert werden, ebenso die Freifläche unter der stadtbildprägenden Zeltkuppel. Einige Projekte sind laut der Eigentümer bereits fertiggestellt. Der Großteil der Arbeiten soll Ende dieses Jahres abgeschlossen werden.