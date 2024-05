Berlin - Die Mitglieder der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wählen bei ihrer Sitzung am Dienstag (15 Uhr) ihren Vorstand neu. Für das Amt des Fraktionsvorsitzenden kandidiert Raed Saleh erneut, der die Fraktion seit 2011 anführt. Gleichzeitig ist er noch Parteivorsitzender, aber nicht mehr lange: Saleh, der zusammen mit der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann kandidiert hatte, war schon in der ersten Runde der Mitgliederbefragung zur Doppelspitze in der Landes-SPD ausgeschieden. Die Stichwahl gewannen Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel und Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini, beides ausgesprochene Saleh-Kritiker.

Salehs herbe Niederlage hatte auch Diskussionen um seine Rolle an der Fraktionsspitze zur Folge. Öffentlich hatte es Vorschläge gegeben, eine Fraktions-Doppelspitze einzuführen, wie es sie mit jeweils einem Mann und einer Frau auch bei Grünen und Linken im Landesparlament gibt. Über diese Frage soll eine Arbeitsgruppe beraten. Hikel und Böcker-Giannini wiesen erst am Samstag erneut darauf hin, dass sie diesem Modell viel abgewinnen können. Ob Saleh am Dienstag sämtliche Stimmen seiner Fraktion bekommt, gilt als unsicher.