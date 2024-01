Berlin - Alle vier Berliner Mannschaften sind im Viertelfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft gescheitert. Die Herren des Berliner HC verloren am Samstag mit 8:9 (2:4) gegen den Club an der Alster und verpassten damit ihren vierten Endrunden-Einzug in Serie. Treffsicherster BHC-Spieler im mit 700 Zuschauern ausverkauften Cole-Sports-Center war Kapitän Paul Dösch mit drei Toren. „Es hat sich durchgezogen, dass wir hinterherlaufen. Sie haben uns ausgekontert und das tut weh“, sagte der Hallen-Nationalspieler, für dessen BHC es die erste Saisonniederlage war. Die Herren der Zehlendorfer Wespen unterlagen beim Nordmeister Harvestehuder THC mit 6:10 (4:8).

Zuvor bei den Damen hatte der BHC mit 2:7 (1:1) gegen den Uhlenhorster HC verloren, während die Wespen ebenfalls beim HTHC mit 1:2 nach Penaltyschießen ausschieden. Beim 4:4 (2:4) in der regulären Spielzeit hatten zweimal Alina Jäger sowie Friederike Seifert und Lena Keller für den Ost-Zweiten getroffen. Beim BHC besorgte Toptorschützin Philine Drumm beide Treffer für den Ostmeister. „Es ist super ärgerlich, denn wir sind in der ersten Halbzeit die klar bessere Mannschaft, können es aber nicht auf die Anzeige bringen“, monierte Spielführerin Alessa Volkert, deren Team fünf Gegentore in den letzten neun Minuten kassierte. Damit warten die BHC-Damen weiterhin auf ihre erste Endrunden-Teilnahme seit 2016.