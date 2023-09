Berlin - Das Berliner Theatertreffen bekommt eine neue Leitung. Die Theater- und Festivalmacherin Nora Hertlein-Hull wird zum Jahresbeginn an der Spitze des großen Bühnenfestivals stehen, wie die Berliner Festspiele am Montag mitteilten. Damit löst die gebürtige Österreicherin das zuletzt dreiköpfige Leitungsteam aus Dramaturgin Carolin Hochleichter, Kulturmanagerin Joanna Nuckowska und Theaterregisseurin Olena Apchel ab.

Hertlein-Hull leitet aktuell die Lessingtage am Hamburger Thalia Theater. Zuvor arbeitete sie unter anderem international als Tourneeregisseurin und Produktionsleiterin. Die Kuratorin sei vom Intendanten der Berliner Festspiele, Matthias Pees, berufen worden, hieß es weiter. „Sie steht damit für eine möglichst facettenreiche Konzentration des Theatertreffens auf sein Kernprogramm und für eine Stärkung der internationalen Vernetzung und Strahlkraft des Festivals“, sagte Pees.

Beim Berliner Theatertreffen lädt eine Jury jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Die nächste Ausgabe des Theatertreffens ist vom 2. bis 19. Mai geplant.

Erst im vergangenen September hatte ein vierköpfiges Team die Festivalleitung übernommen. Nach nicht mal einem Jahr hatte eine der vier Leiterinnen, Marta Hewelt, wieder aufgehört. Die zuletzt drei Chefinnen bedauerten die Ablösung. „Als mehrsprachiges, weibliches Leitungsteam waren wir eingeladen, das Theatertreffen zu erweitern, zu diversifizieren und es für europäische Fragen zu öffnen“, so ihr Statement in der Mitteilung. Gleichzeitig sprachen sie von der Hoffnung, „dass sich die Berliner Festspiele weiter in diese Richtung öffnen“.