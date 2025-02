Die Volksbühne muss in diesem Jahr zwei Millionen Euro einsparen. Das hat Folgen.

Kürzungen in Kultur

Die Volksbühne ist wie viele andere Kultureinrichtungen in Berlin von Einsparungen betroffen. (Archivbild)

Berlin - Als Reaktion auf die Sparmaßnahmen im Berliner Kulturetat hat die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zwei Produktionen für dieses Jahr gestrichen. „Wir werden im 1. Halbjahr in 2025 auf eine Produktion verzichten müssen und auf eine weitere in der 1. Hälfte der Spielzeit 25/26“, teilte das Berliner Theater mit.

Dabei handle es sich um Stücke, die für das Große Haus im Kalenderjahr 2025 geplant waren. Die Volksbühne muss den Kürzungsvorgaben des Berliner Senats zufolge zwei Millionen Euro in diesem Jahr einsparen.

Im Dezember hatte das Haus mitgeteilt, die beschlossene Budgetkürzung bedeute rechnerisch, den künstlerischen Etat etwa für Regieteams, Gastschauspieler, Vorstellungskosten und Sonderveranstaltungen sowie damit verbundene Nebenkosten „auf null zu setzen.“

Berliner Kultur muss 130 Millionen Euro einsparen

In einer Antwort auf eine schriftliche Linken-Anfrage zu den Kürzungen bei der Volksbühne verwies die Kulturverwaltung kürzlich auf Rücklagen des Hauses. „Die Kürzung des konsumtiven Zuschusses im Jahr 2025 an die Volksbühne erscheint vor diesem Hintergrund realisierbar.“ Das Theater wiederum teilte mit, ein Teil dieser Rücklagen seien zweckgebundene Mittel und stünden grundsätzlich nicht für Kürzungen zur Verfügung.

Insgesamt muss die Berliner Kultur im Haushalt 2025 rund 130 Millionen Euro einsparen, knapp zwölf Prozent ihres eigentlich angedachten Budgets. Von Einsparungen im Gesamtumfang von drei Milliarden Euro sind auch zahlreiche andere Bereiche in der Stadt betroffen.