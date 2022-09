Berliner warten lange auf Bürgeramttermine

Berlin - Berlinerinnen und Berliner müssen auf einen Termin im Bürgeramt in der Regel weiterhin länger als zwei Wochen warten. Der Senat ist von seinem selbst gesteckten Ziel, Termine etwa zum Verlängern des Personalausweises innerhalb von 14 Tagen anzubieten, noch weit entfernt. „Im Moment liegen wir so zwischen 35 und 40 Prozent derjenigen, die sich um einen Termin bemühen“, sagte der Staatssekretär für Verwaltungsmodernisierung, Ralf Kleindiek, am Dienstag nach der Sitzung des Senats.

Er sieht die Entwicklung aber positiv: Im vergangenen Jahr seien es erst 30 Prozent gewesen. „Wir sind da auf gutem Weg“, sagte Kleindiek, Chief Digital Officer (CDO) des rot-grün-roten Senats. Und die 14 Tage hat der Senat fest im Blick: „Wir werden dieses Ziel nachhaltig und dauerhaft spätestens Ende 2023 erreichen.“