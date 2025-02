Der Regierende Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, hat in Berlin-Kladow seine Stimme abgegeben. Zur Wahl kam er in Begleitung seiner Partnerin, Bildungssenatorin Günther-Wünsch.

Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner hat in Berlin am Wahlsonntag seine Stimme abgegeben. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass Menschen wählen gehen dürften, sagte er vor seinem Wahllokal in Berlin-Kladow. „Das ist nicht in jedem Land so. Deswegen hoffe ich, dass die Wahlbeteiligung heute sehr hoch sein wird und dass die Menschen von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen.“ Wegner kam gemeinsam mit seiner Partnerin, Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (beide CDU), zur Stimmabgabe.

Der Landeschef von Berlins Nachbarland, Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), hatte bereits per Brief gewählt. In beiden Bundesländern sind insgesamt 4,4 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger an diesem Sonntag aufgerufen, zur Bundestagswahl zu gehen.