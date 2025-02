Leverkusen - Ex-Nationalspieler Bernd Schneider rechnet nicht mit einer Vorentscheidung im Titel-Kampf, sondern mit einem klaren Heimsieg von Bayer Leverkusen im Duell mit dem FC Bayern München. „Eine Vorentscheidung sehe ich nur dann, wenn die Bayern in Leverkusen gewinnen. Aber daran glaube ich nicht, mein Tipp lautet 4:1 für Bayer“, schrieb der WM-Zweite von 2002 in einer Kolumne für den „Kicker“. Leverkusen spiele trotz der gestiegenen Erwartung „eine starke Saison“ und tanze „sehr ansehnlich“ noch immer auf drei Hochzeiten mit Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League, lobte Schneider.

„Ich bin davon überzeugt, dass sie in diesem wichtigen Spiel in der Lage sind, ans Limit zu gehen“, schrieb Schneider. Leverkusen habe zudem zuletzt Spieler schonen können, während der FC Bayern in der Champions League bei Celtic Glasgow antreten musste. „Wenn die Leverkusener gewinnen, dann ist bei fünf Punkten Rückstand und noch zwölf Spielen alles möglich.“ Die beiden Teams treffen am Samstag um 18.30 Uhr in Leverkusen aufeinander.