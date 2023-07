Dresden - Auch die Anerkennung im Ausland erworbener Arzt-Berufsabschlüsse kann in Sachsen jetzt digital beantragt werden. Die zuständige Approbationsbehörde ist nach Angaben der Landesdirektion vom Dienstag an den entsprechenden Onlineservice für ausländische Berufsqualifikationen angebunden.

Auf dem Portal seien die nötigen Informationen zu Voraussetzungen und Verfahrensablauf in elf Sprachen abruf- und der Antrag direkt ausfüllbar. Wichtige Dokumente müssten dann zusätzlich im Original auf dem Postweg vorgelegt werden. Die Zuordnung zur zuständigen Behörde erfolge automatisch durch Auswahl des gewünschten Arbeitsortes oder Bundeslandes. „Die Antragsstellung ist unabhängig davon möglich, ob sich die Fachkräfte bereits in Deutschland oder im Ausland befinden und ob sie ihre Qualifikation in der Europäischen Union oder in einem Drittstaat erreicht haben.“

Die Entwicklung ist den Angaben nach Teil der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes. Im Zuge des vom Bund bis Jahresende finanzierten Projekts solle die digitale Antragstellung für weitere bundes- und landesrechtlich geregelten Berufe möglich sein.