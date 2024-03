Magdeburg - Die Berufsfeuerwehr in Magdeburg hat am Mittwoch offiziell Unterstützung von neuen Kollegen bekommen. Insgesamt 38 Mitarbeitende seien im Rathaus feierlich vereidigt worden, teilte die Stadt mit. Sie sollen in Zukunft unter anderem die Wachabteilung stärken, wie es hieß.

14 der neuen Kollegen beginnen demnach ihre zweijährige Ausbildung als Brandmeister und Brandoberinspektor. 17 weitere haben ihre Ausbildung bereits abgeschlossen. Zudem waren unter den neuen Kollegen sieben Mitarbeitende, die auf Lebenszeit verbeamtet wurden, nachdem sie ihre Probezeit bei der Berufsfeuerwehr überstanden haben.