Bisher ist eine Berufsfeuerwehr in Thüringen für Großstädte ab 100.000 Einwohnern Pflicht. Angesichts des demografischen Wandels will Innenminister Georg Maier (SPD) die Grenze absenken.

Erfurt - In Thüringen sollen Städte nach dem Willen von Innenminister Georg Maier (SPD) schon ab 60.000 Einwohnern und nicht wie bisher erst ab 100.000 Einwohnern eine Berufsfeuerwehr haben. Das sieht ein Entwurf zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes vor, der im Kabinett am Dienstag beraten wurde. Der Entwurf soll kommende Woche im Parlament das erste Mal beraten werden, wie Maier nach der Kabinettssitzung sagte. Auswirkungen durch die neue Regelung erwartet Maier vorerst nicht. Schon jetzt gebe es in Thüringen Städte mit weniger als 100.000 Einwohnern, die eine Berufsfeuerwehr haben. „Es wird jetzt durch diese gesetzliche Regelung keine dazukommen müssen.“ Der Entwurf muss noch vom Landtag beschlossen werden, die Regelungen darin können sich bis dahin noch ändern.