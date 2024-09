Wilhelmshaven - Die Besatzung der Fregatte „Hessen“ ist für ihren Einsatz im Roten Meer ausgezeichnet worden. Die Fregatte und ihre Besatzungsangehörigen sind das erste geschlossene Kontingent der Bundeswehr, das diese Einsatzmedaille erhielt, wie das Presse- und Informationszentrum der Marine mitteilte.

Die Einsatzmedaille der Bundeswehr wird demnach an Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Mitarbeitende der Bundeswehr verliehen, die für mindestens 30 Tage an einem besonderen Einsatz oder an einer anerkannten Mission teilgenommen haben.

Nach mehr als acht Wochen Kampfauftrag im Roten Meer war die Fregatte im Mai in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückgekehrt. Das 143 Meter lange Schiff hatte nach Angaben des Verteidigungsministeriums 27 Handelsschiffe sicher durch das Einsatzgebiet zwischen Afrika und der Arabischen Halbinsel eskortiert. Dabei wehrte die Besatzung erfolgreich mehrere Angriffe mit Drohnen und Flugkörpern durch die jemenitische Huthi-Miliz ab.