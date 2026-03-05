Im Freistaat arbeiten so viele Frauen wie in keinem anderen Bundesland. Warum ist die Beschäftigungsquote hier besonders hoch - und warum arbeitet der Großteil der Frauen in Teilzeit?

Mit einer Beschäftigungsquote von 64,8 Prozent arbeiten in Sachsen mehr Frauen als in jedem anderen Bundesland (Symbolbild)

Chemnitz - Sachsen bleibt bei der Beschäftigung von Frauen bundesweit Spitzenreiter. Im Freistaat lag die Beschäftigungsquote von Frauen im vergangenen Jahr bei 64,8 Prozent und damit höher als in allen anderen Bundesländern, wie aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Bundesweit lag die Quote bei 60 Prozent.

Rund 775.000 Frauen in Sachsen waren demnach zuletzt sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Insgesamt leben im Freistaat etwa 1,2 Millionen Frauen im erwerbsfähigen Alter. Ein Grund für die im Bundesvergleich hohe Quote sei die traditionell hohe Erwerbsneigung von Frauen in Sachsen, erklärte der Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen, Klaus-Peter Hansen.

Sachsen im Bundesvergleich

Im Ländervergleich folgt Sachsen-Anhalt mit einer Quote von 63,7 Prozent auf Platz zwei, dahinter liegen Bayern (63,6 Prozent) sowie Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern (je 63,4 Prozent). Die niedrigsten Werte weisen Bremen (51,6 Prozent), das Saarland (54,0 Prozent) und Nordrhein-Westfalen (56,8 Prozent) auf.

Innerhalb Sachsens zeigen sich deutliche Unterschiede. Die höchsten Beschäftigungsquoten von Frauen gibt es in den Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (68,0 Prozent) und Erzgebirgskreis (67,5 Prozent). Am niedrigsten liegen die Werte in den Städten Leipzig (61,5 Prozent) und Chemnitz (61,6 Prozent) sowie im Landkreis Görlitz (63,1 Prozent).

Viele Frauen arbeiten in Teilzeit

Mehr als jede zweite erwerbstätige Frau arbeitet allerdings in Teilzeit. Von den rund 775.000 sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen sind etwa 424.000 und damit 55 Prozent in Teilzeit tätig. Gründe dafür sind unter anderem familiäre Verpflichtungen, aber auch der Wunsch nach flexibleren Arbeitszeiten.

Beschäftigungsquote gestiegen - zuletzt aber leicht gesunken

Die Beschäftigungsquote der Frauen ist in Sachsen in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Lag sie 2014 noch bei 59,9 Prozent, erreichte sie 2022 mit 66,0 Prozent einen Höchststand. Der anschließende leichte Rückgang wird laut Arbeitsagentur vor allem damit erklärt, dass durch die Fluchtmigration aus der Ukraine die Zahl erwerbsfähiger Frauen gestiegen ist, viele von ihnen jedoch zunächst Integrations- und Sprachkurse besuchen.

Frauen arbeiten in Sachsen besonders häufig in Dienstleistungsberufen, etwa im Gesundheitswesen, in der Erziehung oder in kaufmännischen Tätigkeiten. Gleichzeitig sind sie meist gut qualifiziert: Rund 93 Prozent der sozialversicherungspflichtig beschäftigten Frauen verfügen über einen Berufs- oder Hochschulabschluss.