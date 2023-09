Leipzig - Nach Angaben der Polizei wird das seit Samstagabend besetzte Gebäude im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf geräumt. „Derzeit kommt es aufgrund einer Hausbesetzung in der Hermann-Liebmann-Straße in Leipzig zu einem Polizeieinsatz und in der Folge zu temporären Verkehrseinschränkungen“, schrieb die Polizei auf der vormals als Twitter bekannten Plattform X am Montagnachmittag. Menschen werden gebeten, den Bereich zu umfahren. Die Polizei handle im Interesse des Hauseigentümers und wegen des Verdachtes des Hausfriedensbruchs.

Am Samstagabend hatten mehrere Menschen ein Gebäude in der Hermann-Liebmann-Straße besetzt. Sie fordern einen zentralen Ort als Kultur und Austauschraum. Demnach wollen sie in dem leerstehenden Haus ein soziales Zentrum unter dem Titel „Helium“ gründen. Die Gruppe macht ihr Vorgehen unter anderem in sozialen Netzwerken publik.