Freiburg - Einst galten sie als die großen Hoffnungsträger bei Werder Bremen, doch die Erwartungen an der Weser erfüllten sich nicht. Johannes und Maximilian Eggestein fanden erst abseits von Bremen ihr Glück - und treffen nun in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Johannes reist mit Aufsteiger FC St. Pauli am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum SC Freiburg, dort ist Maximilian unter Vertrag.

„Wir beide freuen uns schon sehr, uns wiederzusehen und gegeneinander zu spielen. Unsere Eltern werden auch da sein“, wird Johannes Eggestein auf der Club-Homepage der Hamburger zitiert.

Erstes Duell der Eggestein-Brüder

Bis 2020 standen die Eggestein-Brüder gemeinsam bei Werder unter Vertrag. Dann zog es Johannes erst zum Linzer ASK und dann zu Royal Antwerpen. Maximilian wechselte 2021 nach dem Bremer Abstieg zum SC Freiburg.

Es ist also das erste Mal, dass die beiden Eggesteins in der Bundesliga aufeinandertreffen. Doch wem drücken die Eltern die Daumen? „Es wird das klassische Hoffen auf ein Unentschieden“, sagte Johannes Eggestein, der nach wie vor engen Kontakt zu seinem ein Jahr älteren Bruder pflegt.

„Ob wir gegeneinander spielen oder nicht, wir telefonieren sowieso jede Woche“, sagte Maximilian Eggestein. Auch vor dem direkten Duell soll sich an dieser Gewohnheit nichts ändern.

Aktuell drei Brüder-Paare in der Bundesliga

Und wie wird es, wenn sich beide am Samstag auf dem Platz begegnen? „Er hat mir gesagt, dass ich meine Schienbeinschoner nicht vergessen soll“, sagte Johannes Eggestein im Scherz. „Vielleicht ist er mir bei Standards ja auch zugeteilt, das könnte dann vielleicht etwas komisch sein.“

Die Eggesteins sind neben den Schlotterbeck-Brüdern Nico (BVB) und Keven (FC Augsburg) sowie den Nmecha-Brüdern Felix (BVB) und Lukas (VfL Wolfsburg) eines von aktuell drei Brüder-Paaren in der Bundesliga.