Berlin - Die besten Auszubildenden des Landes werden am Montagnachmittag in Berlin geehrt. Dabei seien auch Auszubildende aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, sagte ein Sprecher der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Insgesamt werden nach Angaben der DIHK rund 200 der besten Auszubildenden in ihren Fachrichtungen in Deutschland ausgezeichnet. Fast 300.000 junge Menschen haben im vergangenen Winter und im Sommer ihre Prüfungen in einem der Ausbildungsberufe abgelegt.