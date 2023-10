Diana Tröger (vorne) von "Rosenrot" aus Halle / Saale arbeitet an einem Gesteck.

Magdeburg - Sträuße, Gestecke und floraler Körperschmuck: Die beste Floristin Sachsen-Anhalts heißt Diana Tröger und kommt aus Halle. Die Floristmeisterin wurde am Dienstag in Magdeburg gekürt und setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch, wie Manuela Goohsen, Geschäftsführerin des Fachverbands Deutscher Floristen Sachsen-Anhalt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Tröger werde das Land im kommenden Jahr bei der Deutschen Meisterschaft in Berlin vertreten, hieß es.

Das Motto der Landesmeisterschaft lautete „Blütenrausch - eine Hommage an Frida Kahlo“. Vier Werkstücke mussten den Angaben zufolge angefertigt werden - ein Strauß, ein Gesteck, Körperschmuck und eine Überraschungsarbeit. Die Werke der mexikanischen Künstlerin (1907-1954) seien „eine Quelle der Inspiration für kreative Blumenarrangements und florale Kunstwerke“, hieß es. Der Landesmeister-Titel werde alle zwei Jahre verliehen.