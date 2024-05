„Welcome Go the next Level“ ist an der Wand im Inneren eines Coworking-Spaces zu sehen.

Magdeburg/Zeitz - In Sachsen-Anhalt werden 144 weitere Projektideen für den Strukturwandel im Kohlerevier ausgezeichnet. Zu den Preisträgern im zweiten Wettbewerbsjahr des „Revierpionier“ gehörte unter anderem das Jugendradio eines Gymnasiums aus Wolfen. Ausgezeichnet wird auch die Belebung einer nicht genutzten Werkstatt in einer Kita in Teicha im Saalekreis, in der nun Murmelbahnen, Nistkästen und Spielgeräte entstehen, wie die Staatskanzlei am Freitag in Magdeburg mitteilte. Alles in allem stehen auch in diesem Jahr Preisgelder von einer Million Euro bereit.

„Wieder einmal haben die Menschen im Revier gezeigt, welch kreative und innovative Ideen zum Strukturwandel in Sachsen-Anhalt beitragen können“, erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU). Die Gewinnerinnen und Gewinner aller Preiskategorien, Preisstufen und des Publikumspreises sollen am 14. September bei einer feierlichen Preisverleihung in Freyburg ausgezeichnet werden.

Zu dem Ideenwettbewerb sind Bürger, Vereine und gemeinnützige Institutionen wie Schulen und Kitas in den Landkreisen Anhalt-Bitterfeld, Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz, Saalekreis und der Stadt Halle aufgerufen.