Heidenheim - Mittelfeldspieler Jan-Niklas Beste verlässt den 1. FC Heidenheim nach zwei Jahren wieder. Der 25-Jährige wechselt nach dpa-Informationen vom Fußball-Bundesligisten zum portugiesischen Topclub Benfica Lissabon und spielt dort künftig unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt. Zuvor hatte der Transferexperte Fabrizio Romano über den anstehenden Transfer berichtet. Auf der Plattform X erklärte Romano, Beste sei bereits zum Medizincheck in Lissabon und werde beim Vizemeister einen Vertrag bis 2029 unterschreiben.

Zur Höhe der Ablöse wurde zunächst nichts bekannt. Der Kontrakt von Beste in Heidenheim war noch bis 30. Juni 2025 gültig, sein Marktwert wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Mit seinem Weggang verliert der FCH, der 2023 erstmals in der Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufstieg und im Sommer in den Playoffs zur Conference League startet, einen weiteren Leistungsträger. Torjäger Tim Kleindienst wechselte zuletzt zu Borussia Mönchengladbach, der von Werder Bremen ausgeliehene Angreifer Eren Dinkci schloss sich dem SC Freiburg und damit ebenfalls einem Ligakonkurrenten an.

Der auch torgefährliche Beste hat seit dem Sommer 2022 für Heidenheim gespielt und trug mit seinen Leistungen maßgeblich zum Aufstieg bei. Auch in der vergangenen Saison war er einer der Topspieler in der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt. Dies brachte ihm auch eine Einladung von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu den Länderspielen im März gegen Frankreich und die Niederlande ein. Kurz vor den Partien musste Beste allerdings wegen einer Verletzung wieder abreisen.