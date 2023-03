Bremen - Mit einem Mini-Flugkörper zur Einschätzung von Waldbrandgefahren hat ein Schülerteam aus Hessen den deutschen Wettbewerb für Dosensatelliten gewonnen. Das teilte das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) am Freitag in Bremen mit. Die Gruppe aus Bad Homburg darf damit am europäischen CanSat-Wettbewerb teilnehmen.

Die acht Schülerteams hatten ihre dosengroßen Konstruktionen in dieser Woche vor einer Jury präsentiert. Am Mittwoch wurden die Mini-Satelliten vom Flugplatz Rotenburg in Niedersachsen aus mit einer Rakete etwa einen Kilometer in die Luft geschossen und mussten beweisen, dass sie funktionieren. Die Plätze zwei und drei gingen an reine Mädchenteams aus Köln und Dresden. Der Wettbewerb soll Schülerinnen und Schüler für die Luft- und Raumfahrt interessieren.