Pirnas AfD-naher Oberbürgermeister hat dem Christopher Street Day dort wohl ungewollt zu besonderer Aufmerksamkeit verholfen. Statt am Rathaus weht die Regenbogenfahne nun von der Stadtkirche.

Besucherrekord bei CSD in Pirna erwartet

Unterstützung aus Köln und Berlin: Organisatoren des Christopher Street Day in Pirna rechnen mit einem Besucherrekord. (Archivbild)

Pirna - Nach Querelen mit der Stadtspitze werden zum Christopher Street Day in Pirna am Samstag zahlreiche Unterstützer aus anderen Städten erwartet. Die Organisatoren rechnen mit einem Besucherrekord - von bis zu 20.000 Teilnehmern ist die Rede. So organisiert die Dragqueen Meryl Deep Busfahrten aus Köln, unterstützt wird die Aktion von weiteren Prominenten wie der Komikerin Carolin Kebekus und der Fernsehmoderatorin Bettina Böttinger. Auch aus Berlin sind den Angaben zufolge Busfahrten mit Unterstützern geplant.

Pirnas parteiloser Oberbürgermeister Tim Lochner, der von der AfD nominiert worden war, hatte untersagt, anders als in den Vorjahren am Rathaus die Regenbogenflagge zu hissen. Als Reaktion darauf zog die evangelische Kirchgemeinde eine solche Fahne an der Stadtkirche auf.

In einem als privat deklarierten Kommentar hatte Lochner daraufhin eine Verbindung zwischen dieser Flagge und der Hakenkreuzfahne der Nationalsozialisten gezogen, was für Empörung sorgte. Der Kirchenvorstand begründete seinen Schritt als „Ausdruck der Solidarität mit nach wie vor bedrängten Menschen“. Die Fahne drücke „unsere menschliche Vielfalt aus“.