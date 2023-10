Erfurt - In den großen Theater in Thüringen nähern sich die Zuschauerzahlen wieder dem Stand vor der Corona-Krise. „Insgesamt haben wir in der Saison 2022/2023 circa 155.000 Zuschauer zu unseren Vorstellungen begrüßen dürfen“, erklärt Jens Neundorff von Enzberg, Intendant am Staatstheater Meiningen. „Das sind mehr als in der letzten Spielzeit vor Corona.“

Während das Theater Erfurt und das Theaterhaus Jena Sprechern zufolge an die Besucherzahlen vor der Pandemie anknüpfen konnten, wurden die damaligen Besucherzahlen im Deutschen Nationaltheater und im Theater Altenburg Gera bislang noch nicht wieder erreicht.

In den meisten Theatern bleiben die Eintrittspreise auf dem Niveau der Vorjahre, leichte Erhöhungen gibt es unter anderem beim Deutschen Nationaltheater in Weimar, im Staatstheater Meiningen und bei den Domstufenfestspielen in Erfurt.

Die Aussichten für die Theater bleiben auch in Zukunft nicht einfach, so die einhellige Auskunft. Genannt wurden Probleme wie die Energiekrise, die Folgen des Ukrainekriegs, die Inflation, die Digitalisierung und der Fachkräftemangel. Nicht zuletzt gehörten die anstehenden Landtagswahlen und mögliche Veränderungen in der politischen Landschaft zu den größten Herausforderungen der Zukunft, fasste Andrea Hesse vom Theaterhaus Jena zusammen.