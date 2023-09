Gotha - Bei einem Verkehrsunfall in Gotha sind am Dienstagnachmittag eine junge Mutter und ihr kleiner Sohn schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hat ein Autofahrer anscheinend die 29-Jährige mit Kinderwagen auf einem Fußgängerüberweg übersehen und kollidierte mit ihnen. Sie und der Zweijährige wurden per Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, der 87-Jährige blieb unverletzt.