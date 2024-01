Magdeburg - Vor dem Landtagsgebäude in Magdeburg haben am Donnerstag Betreuungsvereine aus Sachsen-Anhalt demonstriert und eine bessere Finanzierung gefordert. In Anbetracht der Inflation sei die Vergütung für beruflich geführte Betreuungen nicht mehr bedarfsgerecht, hieß es. Bei Vereinen mit 10 bis 15 Mitarbeitern stünden Mehrkosten von etwa 60.000 Euro pro Jahr im Raum. Die Länder müssten nachbessern.

Betreuungsvereine kümmern sich beispielsweise um Menschen, die ihre eigenen Angelegenheiten etwa mit Behörden und Banken oder die eigene Pflege nicht selbst regeln können.