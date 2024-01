Berlin - Ein Polizist und eine Polizistin der Berliner Polizei sollen eine Corona-Teststelle betrieben haben, über die sie ohne vorherige Testungen Bescheinigungen mit Gefälligkeitsergebnissen ausstellten. Die nicht erbrachten Leistungen hätten der 37-Jährige und die 29-Jährige abgerechnet, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit.

Am Morgen wurden demnach im Zuge der Ermittlungen gegen das Duo Wohnungen und Geschäftsräume in Charlottenburg, Köpenick und Pankow durchsucht. Beweismittel in Form von Daten und schriftlichen Unterlagen seien beschlagnahmt worden. Dienstrechtliche Konsequenzen würden geprüft. Der genaue Betrugsschaden war zunächst nicht bezifferbar. Dazu diene die Auswertung der sichergestellten Unterlagen, hieß es.