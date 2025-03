Wochenlang glaubte eine Rentnerin aus Erfurt, ihr Geld sei in Gefahr – dabei geriet sie in die Fänge von falschen Bankmitarbeitern. Die Polizei warnt vor der Masche.

Betrüger bringen Rentnerin in Erfurt um 50.000 Euro

50.000 Euro nahmen Betrüger in Erfurt einer Rentnerin ab. (Symbolbild)

Erfurt - Über mehrere Wochen hinweg haben Betrüger eine 85-jährige Frau aus Erfurt um 50.000 Euro gebracht. Wie die Polizei Thüringen mitteilte, kontaktierten die Unbekannten die Seniorin zum ersten Mal Ende Dezember und gaben sich als Mitarbeiter ihrer Bank aus. Sie täuschten Unregelmäßigkeiten auf ihrem Konto vor und forderten die Frau auf, ihre Bankkarte sowie die Pin zu übergeben.

Die Frau folgte den Anweisungen und überreichte beides persönlich. Zudem hob die Seniorin in den darauffolgenden Wochen immer wieder Geldbeträge ab, die sie ebenfalls persönlich an die Betrüger übergab. Nachdem der Betrug aufgeflogen war, erstattete die 85-Jährige am Montag Anzeige bei der Polizei.