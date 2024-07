Meißen - Betrügerische Anrufer haben von einer Rentnerin in Meißen Geld und Schmuck im Wert von 23.000 Euro erbeutet. Nach Polizeiangaben riefen sie die 79-Jährige an und erzählten, dass eine gute Freundin einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Damit sie nicht in Gefängnis müsse, sei eine Kaution von mehreren Zehntausend Euro nötig. Später habe die 79-Jährige eine Tasche mit 18.000 Euro sowie Schmuck übergeben. Erst als sie ihrem Mann am Mittwochabend davon erzählte, fiel der Betrug auf.