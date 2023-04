Mikrofone und Kopfhörer auf einem Tisch in einem Gerichtssaal.

Oldenburg - Einen Schaden von knapp 1,5 Millionen Euro soll eine Bande gewerbsmäßiger Kreditbetrüger angerichtet haben, die seit Montag in Oldenburg vor Gericht steht. Die fünf Angeklagten sind zwischen 43 und 68 Jahre alt, wie das Gericht mitteilte. Die Taten sollen sich der Anklage zufolge von September 2006 bis Oktober 2012 in Schortens im Kreis Friesland und an anderen Orten ereignet haben.

Dabei soll die Mitglieder immer nach einem ähnlichen Muster vorgegangen sein. Sie eröffneten bei Banken Konten unter falschen Namen, legten gefälschte Ausweise und Gehaltsbescheinigungen vor und beschafften sich Kredite. Das Geld wiesen sie zwischen den neuen Konten hin und her, um eine Geschäftstätigkeiten vorzutäuschen. Dann habe die Bande das Geld ins Ausland, meist nach Österreich, überwiesen und dort am Geldautomaten abgehoben (Az: 1 KLs 47/17).

Ein 53 Jahre alter Angeklagter soll an 81 solchen Taten mitgewirkt haben. Den Schaden beziffert die Staatsanwaltschaft auf 1,3 Millionen Euro. In 16 Fällen soll es laut Anklage beim Versuch geblieben sein. Bei drei weiteren Angeklagten sind es weniger Taten und geringere Summen. Ein 68-Jähriger soll Beihilfe geleistet haben. Für den Prozess sind zahlreiche Verhandlungstage bis Anfang Juni angesetzt.