Waltershausen - Ein 48-Jähriger ist in der Nacht zu Samstag in Waltershausen betrunken mit seinem E-Bike gestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Er sei nach einer Berührung mit dem Bordstein gefallen und habe sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zugezogen, teilte die Polizei in Gotha am Samstag mit.

Der gestürzte Radfahrer wurde von einer Polizeistreife gefunden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Er hatte einen Atemalkoholwert von 1,51 Promille. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.