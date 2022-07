Betrunken mit E-Scooter unterwegs: Frau schwer verletzt

Berlin - Bei einem Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg mit einem Elektroroller ist eine 51-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Frau sei mit ihrer 32-jährigen Bekannten zu zweit auf einem E-Scooter in der Schönhauser Allee unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Demnach verlor die Fahrerin aufgrund einer abgesenkten Bordsteinkante die Kontrolle über den E-Scooter und stieß mit einem Auto zusammen. Während die 32-Jährige unverletzt blieb, verletzte sich ihre Mitfahrerin beim Sturz vom E-Scooter schwer am Bein. Die Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Eine Atemalkoholkontrolle bei Roller-Fahrerin ergab nach Angaben der Polizei einen Wert von 1,6 Promille.