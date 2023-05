Bad Salzungen - Ein betrunkener 25-Jähriger ist in Bad Salzungen im Wartburgkreis auf einem E-Scooter von der Polizei angehalten worden. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann mit einem Haftbefehl gesucht wurde, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab am Montagabend einen Wert von 2,5 Promille bei dem 25-Jährigen. Nachdem der Mann seine ausstehende Geldstrafe bezahlt hatte, wurde er von der Polizei wieder entlassen.