Limbach-Oberfrohna - Ein betrunkener Autofahrer hat an der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna der Autobahn 4 einen Unfall verursacht. Der 35-jährige Fahrer war nach Angaben der Polizei am Montagabend auf der Autobahn in Richtung Dresden unterwegs, als er an der Anschlussstelle nach links in Richtung Oberfrohnaer Straße abfahren wollte. Dabei habe er die Vorfahrt eines weiteren Autos missachtet, das aus Limbach kam und nach links auf die Autobahn auffahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, in dem der 23-jährige Autofahrer des zweiten Autos sowie dessen 20-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Beide seien zur Versorgung ins Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter.

Die Polizei habe am Atem des 35-Jährigen zunächst Alkoholgeruch und schließlich bei einem Test einen Blutalkoholwert von 2,36 Promille festgestellt. Zudem habe der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen können. Durch den Unfall sei ein Sachschaden von 15.000 Euro entstanden.