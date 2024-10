Ein Mann kommt in Steinbach-Hallenberg mit seinem Auto von der Straße ab und fährt gegen ein Mehrfamilienhaus. Polizisten stellen fest: Er steht unter Drogen und ist betrunken.

Steinbach-Hallenberg - Ein 50-Jähriger ist in Steinbach-Hallenberg (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) betrunken und unter Drogen mit einem Auto gegen ein Haus gefahren. In einer Kurve kam er von der Straße ab, prallte gegen drei Begrenzungsteine und anschließend gegen ein Mehrfamilienhaus, wie die Polizei Suhl mitteilte. Der Fahrer wurde bei dem Unfall am Donnerstagnachmittag leicht verletzt. Zeugen zufolge soll er deutlich zu schnell gefahren sein.

Eine Zeugin verhinderte laut Polizei, dass der Mann von der Unfallstelle flüchtete. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von etwa 1,6 Promille und ein Drogenvortest reagierte positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Sie schätzen den Schaden auf 125.000 Euro, das Haus blieb bewohnbar.