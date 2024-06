Ein Polizeibeamter hält während einer Verkehrskontrolle an der Berliner Straße ein Messgerät Alcotest, das den Alkoholwert von Null Promille anzeigt.

Bleicherode - Die Polizei hat im Landkreis Nordhausen eine volltrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Die 28-Jährige hatte am Dienstagabend einen Unfall gebaut, bei dem eine 46 Jahre alte Frau leicht verletzt wurde, gab die Autobahnpolizeiinspektion der Thüringer Polizei am Mittwoch bekannt. Die 28-Jährige war mehreren Zeugen zunächst auf der Autobahn 38 aufgefallen, weil sie zwischen den Anschlussstellen Arenshausen und Bleicherode in Schlangenlinien unterwegs war, mehrmals mit Schutzplanken kollidierte und drei Leitpfosten überfuhr.

Später fuhr sie von der Autobahn in Richtung Mühlhausen ab und prallte mit ihrem Wagen in einer Kurve gegen das Auto der 46-Jährigen. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,79 Promille. Die Polizei ermittelt gegen die Frau nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Ihr wurde der Führerschein entzogen. Der Sachschaden an beiden Autos wurde auf etwa 10.000 Euro beziffert.